Тарасова (Новикова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Новиковъ Никита
Мать: Новикова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тарасовъ Яковъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тарасовъ Степанъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анцыферова Марія
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тарасовъ Федоръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Иванъ