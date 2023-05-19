Тарасова (Новикова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Новикова) Прасковья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Новиковъ Никита

Мать: Новикова Анна Сидорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Тарасовъ Яковъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Тарасовъ Степанъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анцыферова Марія

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Тарасовъ Федоръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Иванъ

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