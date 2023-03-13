Новиковъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Новиковъ Федотъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Тарасова Прасковья
Мать ребёнка: Новикова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Новиковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Новикова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Баталовъ Иванъ
Мать ребёнка: Новикова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Новикова Анна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Анна Сидорова
Смерть
1786