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Новиковъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Новиковъ Федотъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Тарасова Прасковья

Мать ребёнка: Новикова Анна Сидорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Новиковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Новикова Анна Сидорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Баталовъ Иванъ

Мать ребёнка: Новикова Анна Сидорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Новикова Анна Сидорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анна Сидорова

Смерть
1786
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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