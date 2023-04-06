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Баталовъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Новиковъ Никита

Мать: Новикова Анна Сидорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Баталова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Баталовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Баталова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Баталовъ Леонъ

Мать ребёнка: Баталова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Баталова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Баталовъ Алексей

Мать ребёнка: Баталова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Баталовъ Осипъ

Мать ребёнка: Баталова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Баталова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Марья

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