Баталовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Новиковъ Никита
Мать: Новикова Анна Сидорова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Баталова Марья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Баталовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Баталова Марья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Баталовъ Леонъ
Мать ребёнка: Баталова Марья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Баталова Марья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Баталовъ Алексей
Мать ребёнка: Баталова Марья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Баталовъ Осипъ
Мать ребёнка: Баталова Марья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Баталова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баталова Марья