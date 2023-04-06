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Баталовъ Ѳеодоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Баталовъ Иванъ

Мать: Баталова Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баталовъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Баталовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Симанова Анастасія

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Вавара

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Баталовъ Максимъ

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Максимова Стефанида

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Баталовъ Василій

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Корнева Меланія

Мать ребёнка: Баталова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Прасковья

Смерть
1854
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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