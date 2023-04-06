Баталовъ Ѳеодоръ
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Баталовъ Иванъ
Мать: Баталова Марья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Баталовъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Баталовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Симанова Анастасія
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Вавара
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Рождение ребёнка
1847
Сын: Баталовъ Максимъ
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Максимова Стефанида
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Баталовъ Василій
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Корнева Меланія
Мать ребёнка: Баталова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баталова Прасковья
Смерть
1854