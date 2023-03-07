Баталова (Пономаревв) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Пономаревъ Григорій
Мать: Пономарева Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Баталовъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1835
Сын: Баталовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Симанова Анастасія
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Вавара
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Баталовъ Максимъ
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Максимова Стефанида
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Баталовъ Василій
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Корнева Меланія
Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталовъ Ѳеодоръ