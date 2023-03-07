Баталова (Пономаревв) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Пономаревв) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пономаревъ Григорій

Мать: Пономарева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баталовъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Баталовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Симанова Анастасія

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Вавара

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Баталовъ Максимъ

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Максимова Стефанида

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Баталовъ Василій

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Корнева Меланія

Отец ребёнка: Баталовъ Ѳеодоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталовъ Ѳеодоръ

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