Тарасовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Тарасовъ Иванъ
Мать: Тарасова Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тарасовъ Матвей
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тарасовъ Кириллъ
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Тарасова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Авдотья