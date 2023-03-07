Тарасовъ Кириллъ
Место рождения
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Тарасовъ Степанъ
Мать: Тарасова Авдотья
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Тарасова Соломанида
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Тарасова Соломанида
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Тарасова Соломанида
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Тарасова Соломанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Соломанида