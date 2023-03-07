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Тарасовъ Кириллъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Тарасовъ Степанъ

Мать: Тарасова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Тарасова Соломанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Тарасова Соломанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Тарасова Соломанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Тарасова Соломанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Соломанида

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