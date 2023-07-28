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Тарасова (Проломова) Соломанида

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Проломовъ Ларіонъ

Мать: Проломова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тарасовъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Тарасовъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Тарасовъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Тарасовъ Кириллъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Кириллъ