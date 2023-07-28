Тарасова (Проломова) Соломанида
Место рождения
Дата рождения1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Проломовъ Ларіонъ
Мать: Проломова Марія
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тарасовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Тарасовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Тарасовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Тарасовъ Кириллъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Кириллъ