Проломова (Кѵпріанова) Марія
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кѵпріанъ Кирилловъ
Мать: Кѵпріанова Їустинія
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пронина Самохина Авдотья
Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Проломовъ Василій
Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тарасова Соломанида
Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Волкова Анна
Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Лукьянова Матрена
Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1844
Сын: Проломовъ Федоръ
Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Проломовъ Семенъ
Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лазарева Прасковья
Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проломовъ Ларіонъ