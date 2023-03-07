Проломова (Кѵпріанова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проломова (Кѵпріанова) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кѵпріанъ Кирилловъ

Мать: Кѵпріанова Їустинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пронина Самохина Авдотья

Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Проломовъ Василій

Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тарасова Соломанида

Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Волкова Анна

Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лукьянова Матрена

Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Проломовъ Федоръ

Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Проломовъ Семенъ

Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лазарева Прасковья

Отец ребёнка: Проломовъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проломовъ Ларіонъ

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