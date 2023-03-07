Волкова (Проломова) Анна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти16.03.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Проломовъ Ларіонъ
Мать: Проломова Марія
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сухова Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Яковъ
Рождение ребёнка
28.02.1869
Сын: Волковъ Василій
Отец ребёнка: Волковъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Волковъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волковъ Григорій
Отец ребёнка: Волковъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Надежда
Отец ребёнка: Волковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Яковъ
Смерть
16.03.1892
Причина смерти: Отъ желтухи