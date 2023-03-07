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Волкова (Проломова) Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Дата смерти

16.03.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Проломовъ Ларіонъ

Мать: Проломова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сухова Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1869

Сын: Волковъ Василій

Отец ребёнка: Волковъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Волковъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волковъ Григорій

Отец ребёнка: Волковъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Надежда

Отец ребёнка: Волковъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Яковъ

Смерть
16.03.1892
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ желтухи
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