Проломовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Проломовъ Ларіонъ
Мать: Проломова Марія
Рождение ребёнка
07.06.1875
Сын: Проломовъ Федоръ
Мать ребёнка: Проломова Анисья
Рождение ребёнка
1877
Сын: Проломовъ Стефанъ
Мать ребёнка: Проломова Анисья
Рождение ребёнка
08.01.1881
Дочь: Проломова Татіана
Мать ребёнка: Проломова Меланія
Рождение ребёнка
01.06.1883
Дочь: Ѳекла
Мать ребёнка: Проломова Меланія
Рождение ребёнка
25.04.1885
Сын: Проломовъ Василій
Мать ребёнка: Проломова Меланія
Рождение ребёнка
19.05.1892
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Проломова Меланія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкурова Марія
Мать ребёнка: Проломова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева Елена
Мать ребёнка: Проломова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проломова Анисья