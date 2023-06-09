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Проломовъ Семенъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Проломовъ Ларіонъ

Мать: Проломова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1875

Сын: Проломовъ Федоръ

Мать ребёнка: Проломова Анисья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Проломовъ Стефанъ

Мать ребёнка: Проломова Анисья

Рождение ребёнка
08.01.1881

Дочь: Проломова Татіана

Мать ребёнка: Проломова Меланія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1883

Дочь: Ѳекла

Мать ребёнка: Проломова Меланія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1885

Сын: Проломовъ Василій

Мать ребёнка: Проломова Меланія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1892

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Проломова Меланія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкурова Марія

Мать ребёнка: Проломова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева Елена

Мать ребёнка: Проломова Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проломова Анисья