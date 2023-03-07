Проломова (Карманова) Меланія
Место рождения
Дата рождения1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Кармановъ Меѳодій
Мать: Карманова Прасковья
Рождение ребёнка
08.01.1881
Дочь: Проломова Татіана
Отец ребёнка: Проломовъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.06.1883
Дочь: Ѳекла
Отец ребёнка: Проломовъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.04.1885
Сын: Проломовъ Василій
Отец ребёнка: Проломовъ Семенъ
Рождение ребёнка
19.05.1892
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Проломовъ Семенъ