Проломова (Карманова) Меланія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проломова (Карманова) Меланія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кармановъ Меѳодій

Мать: Карманова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1881

Дочь: Проломова Татіана

Отец ребёнка: Проломовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1883

Дочь: Ѳекла

Отец ребёнка: Проломовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1885

Сын: Проломовъ Василій

Отец ребёнка: Проломовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1892

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Проломовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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