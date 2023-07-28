Тарасовъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Тарасовъ Степанъ
Мать: Тарасова Авдотья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Тарасова Февронія
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тарасовъ Федоръ
Мать ребёнка: Тарасова Февронія
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Огнева Екатерина
Мать ребёнка: Тарасова Февронія
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Медвѣдева Ирина
Мать ребёнка: Тарасова Февронія
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тарасовъ Павелъ
Мать ребёнка: Тарасова Февронія
Рождение ребёнка
13.04.1861
Сын: Тарасовъ Трофимъ
Мать ребёнка: Тарасова Февронія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасовъ Егоръ
Мать ребёнка: Тарасова Февронія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Февронія