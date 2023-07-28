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Тарасовъ Матвей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Тарасовъ Степанъ

Мать: Тарасова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Тарасова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Тарасовъ Федоръ

Мать ребёнка: Тарасова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Огнева Екатерина

Мать ребёнка: Тарасова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Медвѣдева Ирина

Мать ребёнка: Тарасова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тарасовъ Павелъ

Мать ребёнка: Тарасова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1861

Сын: Тарасовъ Трофимъ

Мать ребёнка: Тарасова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасовъ Егоръ

Мать ребёнка: Тарасова Февронія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Февронія