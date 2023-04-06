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Тарасовъ Федоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Тарасовъ Матвей

Мать: Тарасова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Тарасовъ Григорій

Мать ребёнка: Тарасова Степанида

Рождение ребёнка
04.11.1875

Дочь: Тарасова Матрена

Мать ребёнка: Тарасова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1883

Дочь: Тарасова Ольга

Мать ребёнка: Тарасова Степанида

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Степанида

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