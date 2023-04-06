Тарасовъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Тарасовъ Матвей
Мать: Тарасова Февронія
Рождение ребёнка
1874
Сын: Тарасовъ Григорій
Мать ребёнка: Тарасова Степанида
Рождение ребёнка
04.11.1875
Дочь: Тарасова Матрена
Мать ребёнка: Тарасова Степанида
Рождение ребёнка
09.07.1883
Дочь: Тарасова Ольга
Мать ребёнка: Тарасова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Степанида