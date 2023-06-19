Тарасова (Хренова) Февронія
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Хреновъ Василій
Мать: Хренова Елена Федорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тарасовъ Федоръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Огнева Екатерина
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Медвѣдева Ирина
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тарасовъ Павелъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
13.04.1861
Сын: Тарасовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасовъ Егоръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Матвей