Тарасова (Хренова) Февронія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Хренова) Февронія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Хреновъ Василій

Мать: Хренова Елена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Тарасовъ Федоръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Огнева Екатерина

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Медвѣдева Ирина

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тарасовъ Павелъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1861

Сын: Тарасовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасовъ Егоръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Матвей