Хренова Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХренова Елена Федорова

Хренова Елена Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Федоръ Михайловъ

Мать: Василиса Ларионова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Манухина Варвара

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Хрѣновъ Прокофій

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Хрѣновъ Федулъ

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Хреновъ Ермилъ

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Романова Неонила

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Тарасова Февронія

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сухова Варвара

Отец ребёнка: Хреновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хреновъ Василій

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close