Хренова Елена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1796
Отец: Федоръ Михайловъ
Мать: Василиса Ларионова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Манухина Варвара
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Рождение ребёнка
1814
Сын: Хрѣновъ Прокофій
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Рождение ребёнка
1822
Сын: Хрѣновъ Федулъ
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хреновъ Ермилъ
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Романова Неонила
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Тарасова Февронія
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сухова Варвара
Отец ребёнка: Хреновъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хреновъ Василій