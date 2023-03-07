Хреновъ Ермилъ
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Хреновъ Василій
Мать: Хренова Елена Федорова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Хренова Афросинья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хрѣновъ Филиппъ
Мать ребёнка: Хренова Афросинья
Рождение ребёнка
1851
Сын: Хреновъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Хренова Афросинья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Малоземова Марія
Мать ребёнка: Хренова Афросинья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хреновъ Петръ
Мать ребёнка: Хренова Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хреновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Хренова Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимія
Мать ребёнка: Хренова Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хреновъ Герасимъ
Мать ребёнка: Хренова Афросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хренова Афросинья