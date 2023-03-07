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Хреновъ Ермилъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Хреновъ Василій

Мать: Хренова Елена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Хренова Афросинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хрѣновъ Филиппъ

Мать ребёнка: Хренова Афросинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Хреновъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Хренова Афросинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Малоземова Марія

Мать ребёнка: Хренова Афросинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хреновъ Петръ

Мать ребёнка: Хренова Афросинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хреновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Хренова Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимія

Мать ребёнка: Хренова Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хреновъ Герасимъ

Мать ребёнка: Хренова Афросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова Афросинья

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