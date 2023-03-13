Федоръ Михайловъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Михаилъ Федоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лукьянова Авдотья
Мать ребёнка: Василиса Ларионова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Василиса Ларионова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Василиса Ларионова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Хренова Елена Федорова
Мать ребёнка: Василиса Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Ларионова
Смерть
1822