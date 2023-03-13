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Федоръ Михайловъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Михаилъ Федоровъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лукьянова Авдотья

Мать ребёнка: Василиса Ларионова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Василиса Ларионова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Василиса Ларионова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Хренова Елена Федорова

Мать ребёнка: Василиса Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Ларионова

Смерть
1822
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан