Огнева (Тарасова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Тарасовъ Матвей
Мать: Тарасова Февронія
Рождение ребёнка
23.07.1873
Дочь: Назарова Анна
Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1875
Дочь: Огнева Прасковья
Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій
Рождение ребёнка
18.12.1876
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій
Рождение ребёнка
18.02.1881
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Огнева Еѵгенія
Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно