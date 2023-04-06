Огнева (Тарасова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Тарасова) Екатерина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тарасовъ Матвей

Мать: Тарасова Февронія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1873

Дочь: Назарова Анна

Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1875

Дочь: Огнева Прасковья

Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1876

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1881

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Огнева Еѵгенія

Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Огневъ Харитоновъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневъ Харитоновъ Василій

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