Тарасова (Привалова) Степанида
Место рождения
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Приваловъ Андрей
Мать: Привалова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Тарасовъ Григорій
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.11.1875
Дочь: Тарасова Матрена
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.07.1883
Дочь: Тарасова Ольга
Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Федоръ