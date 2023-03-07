Тарасова (Привалова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Привалова) Степанида

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Приваловъ Андрей

Мать: Привалова Марья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Тарасовъ Григорій

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Рождение ребёнка
04.11.1875

Дочь: Тарасова Матрена

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1883

Дочь: Тарасова Ольга

Отец ребёнка: Тарасовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Федоръ

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