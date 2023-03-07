Приваловъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Приваловъ Иванъ
Мать: Привалова Прасковья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пономарева Анна
Мать ребёнка: Привалова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Приваловъ Василій
Мать ребёнка: Привалова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Тарасова Степанида
Мать ребёнка: Привалова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Привалова Марья Федорова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Приваловъ Иванъ
Мать ребёнка: Привалова Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Привалова Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Привалова Марья Федорова