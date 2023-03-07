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Приваловъ Андрей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Приваловъ Иванъ

Мать: Привалова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пономарева Анна

Мать ребёнка: Привалова Марья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Приваловъ Василій

Мать ребёнка: Привалова Марья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Тарасова Степанида

Мать ребёнка: Привалова Марья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Привалова Марья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Приваловъ Иванъ

Мать ребёнка: Привалова Ирина Петрова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привалова Ирина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привалова Марья Федорова

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