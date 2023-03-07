Пономарева (Привалова) Анна
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Приваловъ Андрей
Мать: Привалова Марья Федорова
Рождение ребёнка
09.04.1869
Сын: Пономаревъ Василій
Отец ребёнка: Пономаревъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пономаревъ Трофимъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пономарева Никита
Отец ребёнка: Пономаревъ Гавріилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономаревъ Гавріилъ