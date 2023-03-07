Пономарева (Привалова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Привалова) Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Приваловъ Андрей

Мать: Привалова Марья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1869

Сын: Пономаревъ Василій

Отец ребёнка: Пономаревъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Пономаревъ Трофимъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пономарева Никита

Отец ребёнка: Пономаревъ Гавріилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаревъ Гавріилъ

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