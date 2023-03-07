Пономаревъ Гавріилъ
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Пономаревъ Константинъ
Мать: Пономарева Прасковья
Рождение ребёнка
09.04.1869
Сын: Пономаревъ Василій
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пономаревъ Трофимъ
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пономарева Никита
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Анна