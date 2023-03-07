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Пономаревъ Гавріилъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Пономаревъ Константинъ

Мать: Пономарева Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1869

Сын: Пономаревъ Василій

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Пономаревъ Трофимъ

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пономарева Никита

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анна

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