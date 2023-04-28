Привалова (Леонова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Леонова) Прасковья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Леонъ Потаповъ

Мать: Агафья Дмитриева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Приваловъ Петръ

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Приваловъ Дмитрий

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Приваловъ Терентий

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Приваловъ Александръ

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Приваловъ Семенъ

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Приваловъ Матвей

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Приваловъ Андрей

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Самохина Екатерина

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приваловъ Иванъ

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