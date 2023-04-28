Привалова (Леонова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Леонъ Потаповъ
Мать: Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Приваловъ Петръ
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Приваловъ Дмитрий
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Приваловъ Терентий
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1818
Сын: Приваловъ Александръ
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1819
Сын: Приваловъ Семенъ
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Приваловъ Матвей
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Приваловъ Андрей
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Самохина Екатерина
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Приваловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приваловъ Иванъ