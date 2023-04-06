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Щербаковъ Семенъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Щербаковъ Даніилъ

Мать: Щербакова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Сын: Щербаковъ Ларіонъ

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Васильева

Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Щербаковъ Романъ

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1883

Дочь: Щербакова Екатерина

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Маланья Васильева

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