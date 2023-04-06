Щербаковъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Щербаковъ Даніилъ
Мать: Щербакова Авдотья
Рождение ребёнка
1879
Сын: Щербаковъ Ларіонъ
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1881
Сын: Щербаковъ Романъ
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Васильева
Рождение ребёнка
17.11.1883
Дочь: Щербакова Екатерина
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно