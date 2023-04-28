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Щербаковъ Даніилъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Щербаковъ Петръ

Мать: Щербакова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Щербакова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Щербаковъ Федоръ

Мать ребёнка: Щербакова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Щербаковъ Семенъ

Мать ребёнка: Щербакова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1876

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Щербакова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Щербакова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Щербакова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаковъ Левъ

Мать ребёнка: Щербакова Авдотья

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