Щербаковъ Даніилъ
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Щербаковъ Петръ
Мать: Щербакова Настасья
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Щербакова Авдотья
Рождение ребёнка
1859
Сын: Щербаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Щербакова Авдотья
Рождение ребёнка
1860
Сын: Щербаковъ Семенъ
Мать ребёнка: Щербакова Авдотья
Рождение ребёнка
20.11.1876
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Щербакова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Щербакова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Щербакова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаковъ Левъ
Мать ребёнка: Щербакова Авдотья