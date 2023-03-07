Щербакова (Шаранова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шарановъ Леонъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щербаковъ Даніилъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Воробьева Василиса
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1835
Сын: Щербаковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Щербаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1841
Сын: Щербаковъ Григорий
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Щербаковъ Лаврентій
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Петръ