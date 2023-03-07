Щербакова (Шаранова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Шаранова) Настасья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шарановъ Леонъ

Мать: Шаранова Авдотья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щербаковъ Даніилъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Воробьева Василиса

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Щербаковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Щербаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Щербаковъ Григорий

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Щербаковъ Лаврентій

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Петръ

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