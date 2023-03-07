Воробьева (Щербакова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Щербакова) Василиса

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Щербаковъ Петръ

Мать: Щербакова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Воробьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1864

Дочь: Лазарева Агриппина

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Воробьевъ Василій

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Рождение ребёнка
20.02.1868

Сын: Воробьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1869

Сын: Воробьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1873

Сын: Воробьевъ Еѵгеній

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1875

Сын: Воробьевъ Павелъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Федоръ

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