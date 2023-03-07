Воробьева (Щербакова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Щербаковъ Петръ
Мать: Щербакова Настасья
Рождение ребёнка
1859
Сын: Воробьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.06.1864
Дочь: Лазарева Агриппина
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.01.1866
Сын: Воробьевъ Василій
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.02.1868
Сын: Воробьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.04.1869
Сын: Воробьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.02.1873
Сын: Воробьевъ Еѵгеній
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.01.1875
Сын: Воробьевъ Павелъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Федоръ