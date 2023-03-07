Воробьевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Воробьевъ Федоръ
Мать: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Алеѯандра
Мать ребёнка: Воробьева Анна Антонова
Рождение ребёнка
22.06.1883
Сын: Воробьевъ Сергей
Мать ребёнка: Воробьева Анна Антонова
Рождение ребёнка
15.10.1885
Сын: Воробьевъ Андрей
Мать ребёнка: Воробьева Анна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Анна Антонова