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Воробьевъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Воробьевъ Федоръ

Мать: Воробьева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Алеѯандра

Мать ребёнка: Воробьева Анна Антонова

Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Воробьевъ Сергей

Мать ребёнка: Воробьева Анна Антонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1885

Сын: Воробьевъ Андрей

Мать ребёнка: Воробьева Анна Антонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анна Антонова

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