Воробьевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Воробьевъ Иванъ
Мать: Воробьева Анна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
22.06.1864
Дочь: Лазарева Агриппина
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
01.01.1866
Сын: Воробьевъ Василій
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
20.02.1868
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
20.04.1869
Сын: Воробьевъ Федоръ
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
17.02.1873
Сын: Воробьевъ Еѵгеній
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Рождение ребёнка
08.01.1875
Сын: Воробьевъ Павелъ
Мать ребёнка: Воробьева Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Василиса
Смерть
1883
Причина смерти: отъ чахотки