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Воробьевъ Федоръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Воробьевъ Иванъ

Мать: Воробьева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1864

Дочь: Лазарева Агриппина

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1866

Сын: Воробьевъ Василій

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Рождение ребёнка
20.02.1868

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1869

Сын: Воробьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1873

Сын: Воробьевъ Еѵгеній

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1875

Сын: Воробьевъ Павелъ

Мать ребёнка: Воробьева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Василиса

Смерть
1883
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ чахотки