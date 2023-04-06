Щербаковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Щербаковъ Даніилъ
Мать: Щербакова Авдотья
Бракосочетание
13.02.1881
Жена: Щербакова Агафія
Рождение ребёнка
14.09.1883
Сын: Щербаковъ Дмитрій
Мать ребёнка: Щербакова Агафія
Рождение ребёнка
04.06.1885
Сын: Щербаковъ Кириллъ
Мать ребёнка: Щербакова Агафія
Рождение ребёнка
27.07.1892
Сын: Щербаковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Щербакова Агафія