Щербаковъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаковъ Федоръ

Щербаковъ Федоръ

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Щербаковъ Даніилъ

Мать: Щербакова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1881

Жена: Щербакова Агафія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1883

Сын: Щербаковъ Дмитрій

Мать ребёнка: Щербакова Агафія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1885

Сын: Щербаковъ Кириллъ

Мать ребёнка: Щербакова Агафія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Щербаковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Щербакова Агафія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close