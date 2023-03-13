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Щербакова Маланья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Щербаковъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Семенъ

Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Щербаковъ Романъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1883

Дочь: Щербакова Екатерина

Отец ребёнка: Щербаковъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Семенъ