Щербакова Маланья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Щербаковъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.10.1881
Сын: Щербаковъ Романъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.11.1883
Дочь: Щербакова Екатерина
Отец ребёнка: Щербаковъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Семенъ