Назарова (Романова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Романова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.06.1909

Дата смерти

24.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1909

Отец: Романов Алексей Герасимович

Мать: Романова Анна Николаевна

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.08.1928

Сын: Назаров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Петрович

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.08.1930

Дочь: Скосырская Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Назаров Михаил Петрович

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
24.11.1985
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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