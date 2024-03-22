Назарова (Романова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1909
Дата смерти24.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1909
Рождение ребёнка
13.08.1928
Сын: Назаров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1930
Дочь: Скосырская Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Назаров Михаил Петрович
Смерть
24.11.1985
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область