Романов Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Алексей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1887

Отец: Романов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1909

Дочь: Назарова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Анна Николаевна

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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