Романов Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1887
Отец: Романов Герасим
Рождение ребёнка
16.06.1909
Дочь: Назарова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Анна Николаевна
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно