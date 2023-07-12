Романов Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Пётр Алексеевич

Романов Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Алексей Герасимович

Мать: Романова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Петрович

Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Анна Петровна

Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close