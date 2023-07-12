Романов Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Петрович
Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Анна Петровна
Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Романова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно