Романова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1909

Дочь: Назарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Герасимович

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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