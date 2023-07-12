Романова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1909
Дочь: Назарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Герасимович
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Алексей Герасимович
Смерть
Неизвестно