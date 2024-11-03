город Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новоузенск

Новоузенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Платонова Елена/Новоузенскhttps://t.me/+A2LfN5rsWPoxMGIyПо Новоузенску частичная расшифровка МК из Саратовского архива, РС с FamilySearch и РС из ГАСО ранняя, РС 1880 г на сайте Самарского архива. Вычисленные места откуда пере Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Города
6НОВОУЗЕНСК. Уездный.При рр. Узене, Чертанле и оз. Калаче.1703¼36568929752930Церквей православных 2. Больница 1. Почтовая станция. Ярмарок 2. Заводов 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Новоузенский район
43906Новоузенскгород50°28'с.ш.48°08'в.д.M-39-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Новоузенский муниципальный район, Городское поселение город Новоузенск
63630101001г Новоузенскгород

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