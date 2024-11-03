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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Платонова Елена/Новоузенскhttps://t.me/+A2LfN5rsWPoxMGIyПо Новоузенску частичная расшифровка МК из Саратовского архива, РС с FamilySearch и РС из ГАСО ранняя, РС 1880 г на сайте Самарского архива. Вычисленные места откуда пере Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6НОВОУЗЕНСК. Уездный.При рр. Узене, Чертанле и оз. Калаче.1703¼36568929752930Церквей православных 2. Больница 1. Почтовая станция. Ярмарок 2. Заводов 2.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43906Новоузенскгород50°28'с.ш.48°08'в.д.M-39-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63630101001г Новоузенскгород