Романов Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Геннадий Петрович

Романов Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Пётр Алексеевич

Мать: Романова Александра Васильевна