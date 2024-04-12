Назаров Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.08.1928
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1928
Отец: Назаров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.06.1950
Сын: Назаров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Назарова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
07.03.1954
Сын: Назаров Валерий Александрович
Мать ребёнка: Назарова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
После 1964
Дочь: Назарова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Людмила П
Смерть
2003
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)