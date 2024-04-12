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Назаров Александр Михайлович

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Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.08.1928

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1928

Отец: Назаров Михаил Петрович

Мать: Назарова Мария Алексеевна

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1950

Сын: Назаров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Назарова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
07.03.1954

Сын: Назаров Валерий Александрович

Мать ребёнка: Назарова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
После 1964

Дочь: Назарова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Людмила П

Смерть
2003
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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