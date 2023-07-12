Назаров Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1907
Дата смерти06.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907
Отец: Назаров Пётр
Рождение ребёнка
13.08.1928
Сын: Назаров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Назарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1930
Дочь: Скосырская Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Назарова Мария Алексеевна
Смерть
06.03.1944
Маньковский район Черкасской области, Украина
пропал без вести