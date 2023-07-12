Назаров Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1907

Дата смерти

06.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907

Отец: Назаров Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1928

Сын: Назаров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Назарова Мария Алексеевна

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.08.1930

Дочь: Скосырская Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Назарова Мария Алексеевна

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
06.03.1944
Маньковский район Черкасской области, Украина
пропал без вести
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