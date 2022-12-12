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Чеботько Василий Стефанович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

02.04.1905

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1905

Отец: Чеботько Стефан Нестерович

Мать: Чеботько Анна (Евменовна)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.03.1923

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.11.1924

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чеботько Александр Васильевич

Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.01.1928

Сын: Чеботько Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.12.1930

Сын: Чеботько Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботько Евдокия Лукинична

Смерть
1944
под Киевом
Причина смерти: На войне
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