Чеботько Василий Стефанович
Место рождения
Дата рождения02.04.1905
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1905
Рождение ребёнка
02.03.1923
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
02.11.1924
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1926
Сын: Чеботько Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
04.01.1928
Сын: Чеботько Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
18.12.1930
Сын: Чеботько Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чеботько Евдокия Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
под Киевом
Причина смерти: На войне