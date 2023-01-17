Чеботько (Бородина) Анна (Евменовна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1905
Сын: Чеботько Василий Стефанович
Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович
Рождение ребёнка
03.02.1909
Сын: Чеботько Симеон Стефанович
Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович
Рождение ребёнка
03.02.1909
Сын: Чеботько Иоанн Стефанович
Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович
Рождение ребёнка
23.01.1911
Дочь: Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович
Рождение ребёнка
18.02.1913
Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович
Рождение ребёнка
11.12.1923
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Смерть
Неизвестно