Чеботько (Бородина) Анна (Евменовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботько (Бородина) Анна (Евменовна)

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Место рождения

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.04.1905

Сын: Чеботько Василий Стефанович

Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.02.1909

Сын: Чеботько Симеон Стефанович

Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.02.1909

Сын: Чеботько Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.01.1911

Дочь: Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.02.1913

Сын: Чеботько Иван Стефанович

Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.12.1923

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Чеботько Стефан Нестерович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботько Стефан Нестерович

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Смерть
Неизвестно
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