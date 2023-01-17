Чеботько Стефан Нестерович
Место рождения
Дата рождения02.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1885
Отец: Чеботько Нестор Семёнович
Мать: Настасья Макаровна
Рождение ребёнка
02.04.1905
Сын: Чеботько Василий Стефанович
Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)
Рождение ребёнка
03.02.1909
Сын: Чеботько Симеон Стефанович
Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)
Рождение ребёнка
03.02.1909
Сын: Чеботько Иоанн Стефанович
Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)
Рождение ребёнка
23.01.1911
Дочь: Анастасия Стефановна
Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)
Рождение ребёнка
18.02.1913
Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)
Рождение ребёнка
11.12.1923
Дочь: Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Смерть
Неизвестно