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Чеботько Стефан Нестерович

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

02.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1885

Отец: Чеботько Нестор Семёнович

Мать: Настасья Макаровна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.04.1905

Сын: Чеботько Василий Стефанович

Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.02.1909

Сын: Чеботько Симеон Стефанович

Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.02.1909

Сын: Чеботько Иоанн Стефанович

Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.01.1911

Дочь: Анастасия Стефановна

Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.02.1913

Сын: Чеботько Иван Стефанович

Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.12.1923

Дочь: Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Чеботько Анна (Евменовна)

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботько Анна (Евменовна)

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Михайло-Архангельская церковь с.Константиновского
Смерть
Неизвестно
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