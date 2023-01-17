Чеботько (Лисий) Евдокия Лукинична
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Лисий Лука Петрович
Мать: Лисий Наталья
Рождение ребёнка
02.03.1923
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович
Рождение ребёнка
02.11.1924
Дочь: Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Чеботько Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович
Рождение ребёнка
04.01.1928
Сын: Чеботько Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович
Рождение ребёнка
18.12.1930
Сын: Чеботько Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно