Чеботько (Лисий) Евдокия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботько (Лисий) Евдокия Лукинична

Чеботько (Лисий) Евдокия Лукинична

avatar

Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Лисий Лука Петрович

Мать: Лисий Наталья

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.03.1923

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.11.1924

Дочь: Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чеботько Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.01.1928

Сын: Чеботько Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.12.1930

Сын: Чеботько Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чеботько Василий Стефанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботько Василий Стефанович

Смерть
1982
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close