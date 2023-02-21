Лисий Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Чеботько Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисий Лука Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Луьяновна
Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Лукьяновна
Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Лукьяновна
Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович
Смерть
Неизвестно