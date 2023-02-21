Лисий Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисий Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Чеботько Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисий Семён Лукьянович

Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисий Лука Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Луьяновна

Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Лукьяновна

Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Лукьяновна

Отец ребёнка: Лисий Лука Петрович

Смерть
Неизвестно
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