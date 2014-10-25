Чеботько Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботько Николай Васильевич

Чеботько Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.12.1930

Дата смерти

25.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930

Отец: Чеботько Василий Стефанович

Мать: Чеботько Евдокия Лукинична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.05.1958

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Чеботько Зоя Афанасьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботько Зоя Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботько Зоя Афанасьевна

Смерть
25.10.2014
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close