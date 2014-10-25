Чеботько Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1930
Дата смерти25.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930
Рождение ребёнка
22.05.1958
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Чеботько Зоя Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чеботько Зоя Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеботько Зоя Афанасьевна
Смерть
25.10.2014
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область