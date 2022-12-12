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Чеботько Василий Васильевич

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

04.01.1928

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1928

Отец: Чеботько Василий Стефанович

Мать: Чеботько Евдокия Лукинична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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