Тараборина Феодосия Филипповна
Место рожденияд. Ляки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филип
Мать: не указана
д. Ляки
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Сын: Тараборин Иван Александрович
Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Сын: Тараборин Николай Александрович
Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович
Рождение ребёнка
03.10.1890 ст.
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.
Сын: Тараборин Семён Александрович
Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович
Близнецы с Василием
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.
Сын: Тараборин Василий Александрович
Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович
Близнецы с Семёном
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Тараборин Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно