Тараборина Феодосия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараборина Феодосия Филипповна

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Место рождения

д. Ляки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филип

Мать: не указана

д. Ляки
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Сын: Тараборин Иван Александрович

Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Сын: Тараборин Николай Александрович

Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1890 ст.

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.

Сын: Тараборин Семён Александрович

Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Близнецы с Василием
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.

Сын: Тараборин Василий Александрович

Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Близнецы с Семёном
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Тараборин Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тараборин Александр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараборин Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
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