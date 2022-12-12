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Тараборин Василий Александрович

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Место рождения

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.04.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1896 ст.

Отец: Тараборин Александр Егорович

Мать: Тараборина Феодосия Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Близнецы с Семёном
Крещение
25.04.1896 ст.
Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Христорождественская церковь Восприемники: Слободы Александровской солдат Симеон Михайлович Чука?(л,п,н)ов, крестьянская дочь девица Анастасия Назариева
Военная служба
03.08.1916
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12132882/ Должность/Звание - рядовой Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Причина выбытия - ранен/контужен Дата события - 03.08.1916 Место со... Показать все
Военная служба
03.09.1916
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12133960/ Должность/Звание рядовой Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Причина выбытия ранен/контужен Место события под д. Ярославец Архив Р... Показать все
Пропал без вести (военное)
15.07.1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12137212/ Должность/Звание рядовой Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Причина выбытия пропал без вести Место события д. Бялогловы Архив Россий... Показать все
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