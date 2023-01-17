Тараборин Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти05.07.1906 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Тараборин Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.
Сын: Тараборин Иван Александрович
Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Сын: Тараборин Николай Александрович
Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
03.10.1890 ст.
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.
Сын: Тараборин Семён Александрович
Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна
Близнецы с Василием
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.
Сын: Тараборин Василий Александрович
Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна
Близнецы с Семёном
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Тараборин Кузьма Александрович
Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1906 ст.
В 58 лет от чахотки. Александровская Слобода, Христорождественская церковь запись 21М фото 0057