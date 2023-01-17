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Тараборин Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

05.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Тараборин Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Жена: Тараборина Феодосия Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1884 ст.

Сын: Тараборин Иван Александрович

Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Сын: Тараборин Николай Александрович

Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1890 ст.

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.

Сын: Тараборин Семён Александрович

Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Близнецы с Василием
Рождение ребёнка
24.04.1896 ст.

Сын: Тараборин Василий Александрович

Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Близнецы с Семёном
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Тараборин Кузьма Александрович

Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Тараборина Феодосия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараборина Феодосия Филипповна

Смерть
05.07.1906 ст.
Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В 58 лет от чахотки. Александровская Слобода, Христорождественская церковь запись 21М фото 0057
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